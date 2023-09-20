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«Все пойдут в принудительном порядке»: в регионах России заговорили о начале мобилизации

«Все пойдут в принудительном порядке»: в регионах России заговорили о начале мобилизации

ТИА "Новости"

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Когда начнется мобилизация и что к ней может привести?

Сразу несколько региональных чиновников начали подводить население к мысли о начале мобилизации.

К примеру, вице-мэр Владивостока Евгений Бавин рассказал, что всеобщая мобилизация может начаться, если регион не сможет выполнить план по набору контрактников для службы в зоне СВО. Об этом он рассказал во время встречи с представителями сферы ЖКХ региона.

«Если мы не выполним эту задачу, все пойдут в принудительном порядке», — заявил чиновник.

Бавин отметил, что будет введено военное положение, закроются пункты пропуска и мобилизованы будут тогда все — от мала до велика.

Градоначальник Тольятти Юрий Башкиров рассказал, что для участия в СВО нужно две тысячи добровольцев. На данный момент контракт заключили только 250 человек, заявил чиновник на встрече с заводчанами.

В Казани представитель военкомата также заявлял об обеспокоенности из-за проблем с набором кадров, сообщают prufy.ru.

При этом действие указа Владимира Путина о частичной мобилизации продолжается. В ходе частичной мобилизации были призваны в зону СВО около 300 тысяч солдат. Еще 300 тысяч были набраны на контрактную службу.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев неоднократно заявляли, что в России необходимости в данный момент проводить мобилизацию.

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