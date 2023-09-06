«Все пойдут в принудительном порядке»: что чиновники заявляют о второй волне мобилизации

В регионах России продолжают появляться данные о возможности проведения второй волны мобилизации. Официально данные слухи опровергаются властями. Правда, заявления ряда чиновников оставляют вопросы к официальной позиции, сообщают «Пруфы».

К примеру, представитель казанского военкомата, который выступал перед работниками компрессорного завода, заявлял, что мобилизации не будет, если будет выполнено задание по набору контрактников.

Вице-мэр Владивостока Евгений Бавин отмечал, что если задача по контрактному призыву не будет выполнена, то в армию начнут отправлять в принудительном порядке. С его слов, будет введено военное положение, закроют пункты пропуска на границе и пойдут в армию все, а мобилизация будет происходить по другому сценарию.

Также высказался о возможности мобилизации и глава районной администрации Тольятти Юрий Башкиров. По словам чиновника, план для набора был спущен на 2 тысячи человек, а набраны (на момент выступления) около 250. Башкиров отметил, что если ситуация не улучшится, то будет объявлена вторая волна.

Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что мобилизация в стране не нужна, а набор контрактников проходит по графику. Уже набраны 280 тысяч человек.

Член комитета по обороне Виктор Соболев отметил, что к 280 тысячам к концу года необходимо набрать еще 21 тысячу военнослужащих, а всего на службу в ВС РФ должны отправиться 400 тысяч человек.