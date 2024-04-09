Всё, пенсионный возраст повысят еще на 3 года: жителям страны готовят неприятный сюрприз в 2024 году

Изменения в пенсионной системе России, которые вступают в силу в текущем году, предусматривают новые условия для выхода на пенсию различных возрастных групп населения.

С 2024 года пенсионный возраст увеличивается на три года по сравнению с действовавшими ранее нормами.

Эксперты подчеркивают, что процесс увеличения пенсионного возраста продолжается и завершится к 2028 году.

До 2024 года ни один гражданин не мог выйти на пенсию по возрасту из-за переходного периода, установленного пенсионной реформой. Однако с этого года начинается новый этап: мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966 году, будут первыми, кто выйдет на пенсию по новым правилам: пенсионный возраст для мужчин и женщин теперь составляет 63 года 58 лет соответственно.

Подчеркивается, что важным условием для получения пенсии, помимо достижения определенного возраста, является наличие необходимого трудового стажа, который должен составлять не менее 15 лет, а также наличие 28,2 пенсионных баллов.