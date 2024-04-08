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Всё, пенсионный возраст повысят еще на 3 года: жителям РФ готовят неприятный сюрприз в 2024 году

Всё, пенсионный возраст повысят еще на 3 года: жителям РФ готовят неприятный сюрприз в 2024 году

flectone.ru

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В 2024 году в России вступают в силу нововведения в пенсионном законодательстве, касающиеся изменения возраста выхода на пенсию для отдельных категорий граждан.

Согласно новым правилам, пенсионный возраст увеличивается на три года, что является частью поэтапной пенсионной реформы, завершение которой запланировано к 2028 году.

По новой схеме мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения будут выходить на пенсию в возрасте 63 и 58 лет соответственно. Эти изменения отмечают новый этап в постепенном увеличении пенсионного возраста, предусмотренном реформой.

Эксперты подчеркивают, что для назначения пенсии необходимы не только достижение установленного возраста, но и выполнение других критериев, таких как минимальный стаж работы и количество пенсионных коэффициентов.

Так, для получения страховой пенсии по возрасту, кроме нового возрастного порога, требуется наличие не менее 15 лет страхового стажа и накопление 28,2 пенсионных коэффициентов. Эти критерии остаются обязательными для всех категорий будущих пенсионеров, подчеркивая комплексный подход к определению права на пенсионное обеспечение.

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