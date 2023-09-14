Все натуральное, идеальный состав: в Роскачество назвали лучшую томатную пасту

Томатная паста в России - популярная добавка к первым и вторым блюдам, и она есть на каждой кухне. Но как хозяйкам выбрать качественную пасту? В этом поможет независимое исследование Роскачества.

Там отметили, что лучшая томатная паста должна иметь ровную и однородную констистенцию, в ней не должно быть посторонних примесей. Количество растворимых сухих веществ в идеальной пасте не должно превышет 25%.

Из двух десятков взятых на исследование марок продукта строгую проверку на 455 показателей прошла только одна четвертная часть всех марок.

Среди тех, кто соблюдает ГОСТы и рецептуру, чтит традиции и уважает потребителей, оказались GREE RAY «Ящик Астраханских помидоров», «Маркет Перекресток», «Помидорка», «Ашан», «Кубаночка».