Все натуральное, идеальный состав: в Роскачество назвали лучшую томатную пасту
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Томатная паста в России - популярная добавка к первым и вторым блюдам, и она есть на каждой кухне. Но как хозяйкам выбрать качественную пасту? В этом поможет независимое исследование Роскачества.
Там отметили, что лучшая томатная паста должна иметь ровную и однородную констистенцию, в ней не должно быть посторонних примесей. Количество растворимых сухих веществ в идеальной пасте не должно превышет 25%.
Из двух десятков взятых на исследование марок продукта строгую проверку на 455 показателей прошла только одна четвертная часть всех марок.
Среди тех, кто соблюдает ГОСТы и рецептуру, чтит традиции и уважает потребителей, оказались GREE RAY «Ящик Астраханских помидоров», «Маркет Перекресток», «Помидорка», «Ашан», «Кубаночка».