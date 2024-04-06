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«Все начнёт меняться с 2025 года»: пророк-математик Сидик Афган дал новое предсказание о России и завершении СВО

«Все начнёт меняться с 2025 года»: пророк-математик Сидик Афган дал новое предсказание о России и завершении СВО

ye102.ru

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Афганский математик Сидик Афган, известный своими удивительными предсказаниями, включая распад СССР и выборы первого чернокожего президента в США, делится своими прогнозами относительно будущего России.

Афган, разработавший уникальную прогностическую формулу, утверждает, что его предсказания достигают точности в 70-80%, хотя иногда детали могут расходиться с реальностью, как в случае с количеством стран, на которые распался СССР.

На сегодняшний день 64-летний Афган продолжает свою пророческую деятельность, регулярно выступая в телешоу и делая предсказания на глазах у зрителей. В одном из своих последних выступлений он прогнозировал, что Россия вступает в новую эру развития, предполагая, что из-за санкций страна станет более самодостаточной, активизируя развитие собственных предприятий.

С 2025 года, по словам Афгана, Россия поднимется до нового уровня авторитета на мировой арене. Он также высказался о будущем США и их роли в мировой политике, предсказывая ухудшение их статуса великой державы к 2025 году, что, по его мнению, повлияет на исход событий на Украине в пользу России.

Такие прогнозы вызывают живой интерес и дебаты, отражая любопытство публики к нетрадиционным методам предсказания и их влияние на восприятие глобальных политических процессов.

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