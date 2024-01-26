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«Все началось с попытки уничтожить Россию»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал информацию о переброске 300 тысяч солдат НАТО к границам России

«Все началось с попытки уничтожить Россию»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал информацию о переброске 300 тысяч солдат НАТО к границам России

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Депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев прокомментировал публикацию немецкого таблоида Bild, в которой сказано о том, что Германия готовится к войне с нашей страной.

Как передает «Царьград», в немецкой публикации сказано, что к границам России планируется направить 300 000 военнослужащих НАТО. Однако генерал-лейтенант Гурулев считает, что в этом нет ничего удивительного, так как попытки «уничтожить» РФ начались уже давно. Депутат утверждает, что к границам Российской Федерации уже подходили через разные страны, к которым относится, в том числе, и Украина. Поэтому Правительство РФ приняло решение вступить в вооруженное столкновение, по словам Гурулева, для защиты целостности государства.

Вместе с тем генерал-лейтенант заявил, что весь Мир в целом в настоящее время находится на пороге начала глобального вооруженного конфликта, который, согласно его мнению, можно назвать третьей мировой войной.

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