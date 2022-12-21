"Все методы хороши!": Спикер Совета Федерации Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации в России
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявил, что второй волны мобилизации в России не будет, этой темы нет в повестке и она не обсуждается, пишет РИА "Новости".
"Коллеги, добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке", - заверила Матвиенко.
По словам Матвиенко слухи о том, что в РФ без следуюшей мобилизации не обойтись, являются просто проявлением информационной войны против нашей страны, попытками раскачать общественную ситуацию изнутри и вызвать протесты.
"И вот здесь для наших западных "партнеров" все методы хороши. Мы знаем, откуда, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются. Первая их задача - внести раздор в российское общество, а вторая задача - прикрыть, хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине, хоть как-то попытаться, какую-то почву подвести, она уже по-моему анонсирована и с нового года начнется уже очередная волна мобилизации на Украине", - пояснила Матвиенко.