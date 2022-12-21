Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявил, что второй волны мобилизации в России не будет, этой темы нет в повестке и она не обсуждается, пишет РИА "Новости".

"Коллеги, добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке", - заверила Матвиенко.

По словам Матвиенко слухи о том, что в РФ без следуюшей мобилизации не обойтись, являются просто проявлением информационной войны против нашей страны, попытками раскачать общественную ситуацию изнутри и вызвать протесты.