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Все идет так, как задумано звездами: Глоба обрадовала три знака зодиака хорошими новостями

Все идет так, как задумано звездами: Глоба обрадовала три знака зодиака хорошими новостями

m24.ru

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Известная астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами на ближайшее время, выделив благоприятные периоды для Тельцов, Близнецов и Львов.

Тельцам предвещается успех в работе: командировки и повседневные задачи будут выполнены успешно, важные переговоры и сделки завершатся благополучно, а спорные вопросы будут разрешены в их пользу.

Близнецы могут ожидать удачу в путешествиях и в сфере личной жизни, возможно восстановление старых связей и появление новых знакомств, однако прибыль от этих событий может быстро уйти на мелкие расходы.

Львам прогнозируются значительные успехи на работе, шансы на расширение профессиональных навыков и потребность в поддержке близких родственников.

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