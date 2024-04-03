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Все идет по плану звезд: Глоба обрадовала три знака зодиака хорошими новостями

Все идет по плану звезд: Глоба обрадовала три знака зодиака хорошими новостями

kuban24.tv

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Известная астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами на ближайшее время, выделяя благоприятные периоды для Тельцов, Близнецов и Львов.

Тельцам предстоит успешное время в сфере бизнеса: деловые поездки и повседневные задачи будут удачными, важные переговоры и сделки завершатся успешно, а спорные вопросы разрешатся в их пользу.

Близнецы могут ожидать успеха в путешествиях и личной жизни, а также возможность восстановить старые отношения и завести новые знакомства, хотя полученные выгоды могут быстро уйти на мелкие траты.

Львам предсказываются значительные успехи на рабочем месте, шанс усовершенствовать профессиональные навыки и потребность помочь близким.

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