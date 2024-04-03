Все идет по плану звезд: Глоба обрадовала три знака зодиака хорошими новостями
kuban24.tv
Известная астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами на ближайшее время, выделяя благоприятные периоды для Тельцов, Близнецов и Львов.
Тельцам предстоит успешное время в сфере бизнеса: деловые поездки и повседневные задачи будут удачными, важные переговоры и сделки завершатся успешно, а спорные вопросы разрешатся в их пользу.
Близнецы могут ожидать успеха в путешествиях и личной жизни, а также возможность восстановить старые отношения и завести новые знакомства, хотя полученные выгоды могут быстро уйти на мелкие траты.
Львам предсказываются значительные успехи на рабочем месте, шанс усовершенствовать профессиональные навыки и потребность помочь близким.
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