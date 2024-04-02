Все идет как надо: Глоба обрадовала три знака зодиака хорошими новостями

Последние дни марта обещают превратить их жизнь в сказку

Популярный астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами на ближайшее время, выделив благоприятные периоды для Тельцов, Близнецов и Львов.

Тельцам предстоит удача в сфере бизнеса: командировки и повседневные задачи пройдут успешно, важные переговоры и сделки завершатся успешно, а спорные вопросы получат свое разрешение в их пользу.

Близнецы могут ожидать успеха в путешествиях и своих личных делах, а также возобновление старых отношений и появление новых знакомств, однако возможно быстрое расходование прибыли.

Львам предсказываются важные достижения на работе, возможность развития профессиональных навыков и потребность оказывать помощь близким.