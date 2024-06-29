Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Все денежные накопления обесценятся в июле: страну ждет новая волна девальвации, как в 90-х

Аналитики предсказывают потенциальное падение стоимости российского рубля в преддверии значимых экономических событий, ожидаемых в июне и июле. Ожидается, что это снижение может негативно сказаться на финансовом благополучии россиян.

9111.ru

Подписаться в Telegram

Аналитики предсказывают потенциальное падение стоимости российского рубля в преддверии значимых экономических событий, ожидаемых в июне и июле. Ожидается, что это снижение может негативно сказаться на финансовом благополучии россиян.

Экономические структуры страны, включая Центральный банк, активно ищут пути решения ситуации, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для национальной экономики. Одним из обсуждаемых методов является сокращение объемов рефинансирования, шаг, который ранее не применялся, но теперь рассматривается как возможный вариант реагирования на текущую ситуацию.

Несмотря на относительную стабильность рубля в июне, эксперты не исключают, что в июле может начаться его постепенное снижение. Колебания курса доллара, который недавно варьировался в диапазоне от 85 до 95 рублей, только усиливают опасения аналитиков.

Экономисты подчеркивают, что без эффективного контроля и адекватных мер со стороны государственных и финансовых институтов, ситуация может привести к серьезным потерям для личных накоплений граждан. Существует реальная угроза, что летом текущего года российская экономика может столкнуться с существенными трудностями, которые окажут влияние на общее финансовое состояние страны и ее граждан.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

В Казани к 30 августа откроют детский парк и обновят Фуксовский сад

Интересное в Казани

день назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

средство от грибка в стиральной машине

Новости Казани

день назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Полезное

3 дня назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

мастер стиральных машин в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля

Новости Казани

день назад

В коттеджном посёлке Казани нашли снаряд 120 калибра

Новости Казани

день назад

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Новости Казани

день назад

В Казани участника СВО наказали за подрыв фейковой гранаты у подъезда

Лонгриды

15 часов назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе
Лонгриды
17 часов назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Новости Казани

17 часов назад

На Дне молодежи в Казани 29 июня выступит рэпер Нурминский

Интересное в Казани

21 час назад

«Эта система позволила мне стать здоровым»: как житель Казани внедрил в практику методику профессора Николаева 

Новости Татарстана

18 часов назад

130 татарстанцев заразились геморрагической лихорадкой от мышей

Новости Татарстана

19 часов назад

Суд запретил службе «Кухни на районе» 90 суток работать из-за нарушения норм
В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
17 часов назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Татарстана

19 часов назад

В выходные в Татарстане потеплеет до +27 градусов

Новости Казани

20 часов назад

В казанских больницах с ботулизмом остаются еще 13 человек

Новости Татарстана

21 час назад

Фаила Камаева 28 июня отстранили от должности главы Тукаевского района
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе
Новости Татарстана
18 часов назад

Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе