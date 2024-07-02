Все денежные накопления обесценятся в июле: страну ожидает новая волна девальвации, как в 90-х

Экономисты разделились во мнениях относительно курса рубля в ближайшие месяцы. Одни прогнозируют относительную стабильность в июне, другие предупреждают о возможном обвале уже в июле.

Некоторые аналитики ожидают ряд событий, которые могут спровоцировать падение курса рубля уже текущим летом, поэтому предупреждают о рисках для сбережений граждан и советуют задуматься о защите своих финансов уже сейчас.

Правительство обеспокоено ситуацией и прорабатывает меры стабилизации, включая возможное ограничение денежной массы. Пока рубль держится в коридоре 85-95 за доллар, но эксперты не исключают резкого обвала к июлю, сообщает progorod43.