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Все денежные накопления обесценятся уже в июле: страну ждет новая волна девальвации, как в 90-х

На фоне предстоящих ключевых событий, запланированных на июнь-июль, экономические эксперты выражают беспокойство относительно возможного снижения курса российского рубля.

9111.ru

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На фоне предстоящих ключевых событий, запланированных на июнь-июль, экономические эксперты выражают беспокойство относительно возможного снижения курса российского рубля. Такое развитие событий может негативно сказаться на личных финансах населения РФ.

Высокопоставленные экономические ведомства страны находятся в состоянии тревоги из-за текущих экономических тенденций и ищут способы сохранения стабильности в экономике. Среди рассматриваемых мер — сокращение объемов рефинансирования со стороны Центрального банка, хотя ранее такие действия не предпринимались. Однако в текущих условиях такой подход представляется все более возможным.

Несмотря на относительную стабильность рубля в июне по сравнению с другими ведущими мировыми валютами, к июлю предвидится потенциальное понижение его стоимости. В то время как курс доллара США в последнее время остается в пределах от 85 до 95 рублей, экономисты остаются обеспокоенными возможностью острого экономического спада в Российской Федерации в летний период. В случае неспособности финансовых органов удержать ситуацию под контролем, это может привести к серьезным потерям для личных накоплений граждан, сообщает progorod43.

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