Вся жизнь перевернется с ног на голову: кого из знаков ждет развод в 2024 году, а кого свадьба и беременность

Для шести знаков зодиака 2024 год обещает быть поворотным в их жизни. Согласно гороскопу, некоторых из них ожидает развод, в то время как другие могут встретить свою судьбу, создать семью или даже стать родителями.

Для Овнов важными будут два периода в 2024 году: с конца марта до начала апреля и с середины сентября до середины октября, когда их отношения пройдут проверку на прочность. Одинокие Овны могут рассчитывать на встречу с важным человеком, особенно в июне.

Близнецы в 2024 году должны ожидать встречи с искренней любовью. Новый партнер появится неожиданно, и это знакомство может быстро перерасти в брак. Для замужних или женатых Близнецов сентябрь станет критическим, возможно, разводом, который, как предрекают звезды, окажется выгодным.

Весы встретят две значимые даты в 2024 году — 23 марта и 17 октября, которые станут переломными в их отношениях. Одинокие Весы могут встретить любовь в апреле или мае, при этом место встречи будет совершенно неожиданным.

Стрельцы, находящиеся в браке, могут испытать сильное влечение к новому партнеру, что заставит их задуматься о разводе. Одинокие Стрельцы имеют все шансы встретить свою вторую половину в мае или в ближайшие 1,5 года.

Девы в конце марта и начале апреля переживут период самоанализа и личностного роста, который может закончиться новыми серьезными отношениями или даже предложением.

Рыбы в 2024 году ожидают большие перемены в личной жизни, особенно осенью, когда наступит время решений и возможно, разводов. Весенний период с 21 апреля по 1 мая принесет новую важную встречу в их жизни.