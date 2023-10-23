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«Вся сволота, которая требует поражения России — ее не должно быть на этом свете»: генерал-лейтенант Гурулев сделал новое заявление

«Вся сволота, которая требует поражения России — ее не должно быть на этом свете»: генерал-лейтенант Гурулев сделал новое заявление

crimeareview.ru

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Российский военачальник Андрей Гурулев выступил с новым резким высказыванием в эфире Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1».

По мнению политического деятеля, граждане, критикующие Специальную военную операцию на Украине, требующие ее завершения и оппозиция - враги, которые призывают Россию сдаться или же принять поражение. В трудные времена для своей страны, согласно словам Гурулева, таких людей быть не должно: «Вот эта вся сволота, которая требует поражения России — ее не должно быть на этом свете. Наверное» - заявил генерал-лейтенант в прямом эфире.

Позже, депутат объяснил, что под “сволотой” он имел ввиду людей, которые только критикуют деятельность властей России и при этом не предлагают никаких способов решения проблем. А оппозиция, которая даже в трудные времена не отворачивается от своей страны, а, наоборот, помогает ей путем новых предложений и поиском способов урегулирования конфликтов и разногласий, не является врагом, так как желает процветания и блага Российской Федерации, сообщили «Новые Известия».

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