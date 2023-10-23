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«Вся эта гниль должна быть уничтожена»: генерал-лейтенант Гурулев предложил избавиться от 20% населения России

«Вся эта гниль должна быть уничтожена»: генерал-лейтенант Гурулев предложил избавиться от 20% населения России

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Генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1» высказал мнение о населении России, критикующем президента Владимира Путина и несогласном с ним.

Согласно словам российского военачальника Гурулева, примерно 20% россиян - это граждане, которые не поддерживают политику президента своей страны, и по отношению к ним необходимо принять меры. А именно, по мнению Андрея Гурулева 20% врагов или «гнили» должны быть либо изолированы, либо уничтожены.

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