«Вся эта гниль должна быть уничтожена»: генерал-лейтенант Гурулев предложил избавиться от 20% населения России

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1» высказал мнение о населении России, критикующем президента Владимира Путина и несогласном с ним.

Согласно словам российского военачальника Гурулева, примерно 20% россиян - это граждане, которые не поддерживают политику президента своей страны, и по отношению к ним необходимо принять меры. А именно, по мнению Андрея Гурулева 20% врагов или «гнили» должны быть либо изолированы, либо уничтожены.