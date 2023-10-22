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· Алина Алмакаева

"Вся эта гниль должна быть уничтожена": генерал-лейтенант Гурулев предложил избавиться от 20% населения России

"Вся эта гниль должна быть уничтожена": генерал-лейтенант Гурулев предложил избавиться от 20% населения России

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Депутат Гурулев высказал идею о том, что нужно принять меры в отношении части населения России (20%), которая не разделяет поддержку курсу Путина.

В ходе своей речи, произнесенной в эфире на телеканале "Россия-1", он подчеркнул, что сейчас основное большинство общества (80%) выражает доверие в отношении президента. Однако, по мнению депутата, остающаяся часть, которую он назвал "гнилью", должна быть как-то нейтрализована, в случае, если не возможно изолировать ее полностью.

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