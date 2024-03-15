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· Артем Акчурин

Врут и не краснеют: психолог перечислил 6 простых способов понять, что человек вам врет

Врут и не краснеют: психолог перечислил 6 простых способов понять, что человек вам врет

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Понимание того, что вам уверенно лгут, является важным навыком в общении.

Психолог Пол Экман отмечает, что хоть в жизни и существуют области, где ложь не так уместна, некоторые люди все равно скрывают свои настоящие намерения. Одним из общих приемов обмана является улыбка, используемая для замазывания отрицательных эмоций, таких как страх, гнев или разочарование.

Распознать фальшивую улыбку можно по выражению лица. Подлинная улыбка активизирует множество лицевых мышц, в то время как поддельная улыбка требует лишь нижней части лица. Уловить этот подвох можно, обращая внимание на лицо собеседника и мелкие детали его выражения. Также следует учитывать "побочные эффекты лжи", такие как частое моргание, беспокойный взгляд или специфическое положение глаз.

Опытные лжецы могут контролировать свои выражения и избегать стандартных признаков обмана. Для распознавания лжи взглядом обращают внимание на направление движения зрачков, которые может отражать направленность мыслей.

В отношениях, особенно долгосрочных, изменения в поведении и настроениях могут быть признаком проблем, включая возможную измену. Например, внезапное изменение внешнего облика, повышенная активность или изменения в повседневных привычках могут служить сигналом. Также, частые изменения настроения, недоверчивость в коммуникации могут свидетельствовать о скрытых проблемах. Важно быть внимательным к подобным признакам и стараться понять их источник.

Понимание этих признаков поможет быть более внимательным и чутким в общении, позволяя распознавать верность или обман в поведении окружающих.

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