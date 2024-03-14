Врут и не краснеют: психолог перечислил 6 простых способов понять, что человек вам нагло врет

Как понять, что вам нагло лгут.

Согласно замечаниям известного психолога Пола Экмана, существует немного областей в человеческой жизни, где ложь и притворство не находят применения. Экман отмечает, что под видом разных эмоций люди могут скрывать свои истинные намерения. Наиболее распространенной маской обмана является улыбка, которая противопоставляется всем отрицательным эмоциям, таким как страх, гнев, огорчение и возмущение, сообщает Экман.



Уловить лицемерную улыбку можно по мимике. Ученые выяснили, что настоящая улыбка вызывает активность множества лицевых мышц, в то время как притворная улыбка в основном задействует нижнюю треть лица. Не зря говорят, что "у искренне радующегося человека глаза улыбаются", но и глаза могут врать.



Существуют так называемые "побочные эффекты лжи", которые можно распознать по выражению лица собеседника. К ним относятся: частое моргание, "бегающий взгляд", направленный вправо-налево, частое закрывание глаз, взгляд вправо и вверх, взгляд вниз и вправо. Согласно теории американского психолога Уильяма Джеймса, эти направления взгляда связаны с "зоной конструирования", которую используют все выдумщики.



Однако опытные обманщики стараются контролировать свои выражения и смотреть собеседнику прямо в глаза. Тогда как определить, что человек врёт, смотря на его глаза? Если мы обратим внимание, то"зоны конструирования". Этот факт привел к тому, что спецслужбы записывают все допросы на видео, чтобы в дальнейшем внимательно просмотреть движения зрачков опрашиваемого. В повседневной жизни это быстро заметить сложно, но возможно, особенно если мы говорим о человеке, к которому мы близки и хорошо знаем.Как правило, в отношениях, особенно в браке или долгосрочных отношениях, мужчины часто начинают проявлять расслабленность и ослабление контроля над собой. Когда мужчина изменяет супруге, это обычно происходит внезапно., начинает уделять больше внимания своему внешнему виду, наращивает спортивную активность, обращает внимание на здоровое питание и т.д. Важно отметить, что не все мужчины, стремящиеся хорошо выглядеть, являются изменщиками. Путь к саморазвитию чаще всего имеет постепенный и плавный характер.Еще одним важным признаком может служить. Все потому, что даже самого циничного и изобретательного лжеца постоянно мучает чувство вины. В таких случаях они могут проецировать свои проблемы на супруга, и это проявляется в приступах ревности или попытках откупиться подарками. Также, согласно доктору психологии Роберту Вайсу, неверные мужья в определенный момент становятся сторонниками "информационной безопасности", когда. Они стирают историю сообщений в мессенджерах, пользуются приватной перепиской, удаляют историю поиска в браузере несколько раз в день и даже ставят пароль на домашний компьютер.