Новости России
· Алина Алмакаева

Враги удавятся от зависти: Глоба назвала знак зодиака, на которого обрушится счастье в сентябре

Враги удавятся от зависти: Глоба назвала знак зодиака, на которого обрушится счастье в сентябре

Подписаться в Telegram

Известная астрологиня Тамара Глоба рассказывает, кому из представителей зодиакального круга сопутствует удача в сентябре 2023 года. Она указывает на один знак зодиака, перед которым развернутся все возможности. В этом месяце наступает эпоха Тельцов.

Тельцы
Представители земного знака смогут наслаждаться благосклонностью фортуны в сентябре. Удача будет сопутствовать им во всем. Прежде всего, Тельцы ощутят ее в финансовых делах: большие премии, выигрыши в лотерею, неожиданные перспективы и погашения долгов.


Глоба утверждает, что если Тельцы с благодарностью примут любые проявления внимания от Вселенной и умело распорядятся деньгами, то финансовая удача будет на их стороне в течение долгого времени.

Кроме того, Тельцы получат дозу любовной удачи. Одиночные представители знака могут обнаружить свою судьбу именно в сентябре.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Интересное в Казани

день назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

уничтожить тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

«Обгадили прекрасный мраморный стейк»: Элвин Грей рассказал про сорванный в Альметьевске концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

монтаж дверей входных в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Татарстана

день назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Казани

7 часов назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани

Новости Казани

5 часов назад

Остается вопрос о целесообразности приобретения: Сетевая компания Казани приобрела снегоход за 4 миллиона
Новости Татарстана
3 дня назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Татарстана

43 минуты назад

Прошлый год был рекордным: в Татарстане упали цены на зерно

Полезное

6 часов назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Новости Казани

2 часа назад

Рассчитаны на 3,8 тысячи человек: в Казани появятся еще три новые школы

Новости Казани

3 часа назад

Выполнят покраску моста: в Казани перекроют часть улицы Подлужной
«Позволит открыть новые возможности»: стали известны имена новых партнеров ХК Казани «Ак Барс»
Новости Казани
8 минут назад

«Позволит открыть новые возможности»: стали известны имена новых партнеров ХК Казани «Ак Барс»

Новости Татарстана

5 часов назад

«Хотя бы выглядит это более честно»: для заключенных ужесточат условия службы в зоне СВО

Новости Татарстана

5 часов назад

Был составлен топ лидеров: стало известно, какие район РТ стали лучшими и худшими по урожайности зерновых

Новости Татарстана

5 часов назад

Были удостоены награды: представители Татарстана будут награждены медалями за трудовые успехи
Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.
Полезное
4 дня назад

Расстройство пищевого поведения. Что такое РПП, почему возникает и как лечится.