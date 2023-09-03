Враги удавятся от зависти: Глоба назвала знак зодиака, на которого обрушится счастье в сентябре

Известная астрологиня Тамара Глоба рассказывает, кому из представителей зодиакального круга сопутствует удача в сентябре 2023 года. Она указывает на один знак зодиака, перед которым развернутся все возможности. В этом месяце наступает эпоха Тельцов.



Тельцы

Представители земного знака смогут наслаждаться благосклонностью фортуны в сентябре. Удача будет сопутствовать им во всем. Прежде всего, Тельцы ощутят ее в финансовых делах: большие премии, выигрыши в лотерею, неожиданные перспективы и погашения долгов.



Глоба утверждает, что если Тельцы с благодарностью примут любые проявления внимания от Вселенной и умело распорядятся деньгами, то финансовая удача будет на их стороне в течение долгого времени.Кроме того, Тельцы получат дозу любовной удачи. Одиночные представители знака могут обнаружить свою судьбу именно в сентябре.