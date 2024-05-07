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Врачи выяснили как снизить риск деменции: одна часть тела тесно связана со здоровьем мозга

Исследования последних лет все чаще подчеркивают связь между здоровьем полости рта и функционированием мозга.

yagazeta.com

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Исследования последних лет все чаще подчеркивают связь между здоровьем полости рта и функционированием мозга. Тщательный уход за зубами и деснами теперь рассматривается не просто как часть ежедневной гигиены, но и как важный элемент в предотвращении таких заболеваний, как деменция.

В последнем выпуске подкаста ZOE Science and Nutrition профессор Альп Кантарчи, признанный эксперт в области стоматологии и пародонтологии, делится своими знаниями о влиянии оральной гигиены на нейродегенеративные заболевания. Он особенно акцентирует внимание на необходимости регулярной чистки зубов, десен и языка, которые могут служить убежищем для вредоносных бактерий.

Профессор подчеркивает роль слюны в защите от микробов и указывает на риски, связанные с уменьшением слюноотделения, включая увеличение вероятности кариеса и пародонтита. Он рекомендует при любых проблемах со слюноотделением обращаться к специалисту.

Особенно тревожным является тот факт, что бактерии из ротовой полости могут попадать в кровоток и достигать мозга, вызывая воспалительные процессы, которые, как считают ученые, могут способствовать развитию деменции. По этой причине Кантарчи рекомендует проводить регулярные осмотры у пародонтолога, особенно при наличии проблем с деснами, чтобы минимизировать возможные риски.

Регулярный и правильный уход за полостью рта имеет ключевое значение не только для поддержания личной гигиены, но и для общего здоровья человека. Следование рекомендациям по уходу за зубами и деснами может значительно улучшить качество жизни и снизить риск развития нейродегенеративных расстройств, включая деменцию и болезнь Альцгеймера.

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