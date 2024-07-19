Вплоть до «уголовки»: в России пенсионеров предупредили о пяти жёстких запретах

В России внедряются новые меры ответственности для пенсионеров, которые могут включать даже уголовное наказание за ряд нарушений.

Эту информацию поделилась Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, в материале для информационного агентства DEITA.RU, опубликованном в Телеграм-канале «Юридические тонкости».

Согласно новым правилам, серьезные последствия ожидают тех пенсионеров, которые пытаются получить пенсионные выплаты или льготы по нескольким основаниям одновременно. Например, если пенсионер МВД попытается получить страховую пенсию по старости, не указав, что уже имеет право на ведомственные выплаты, это может привести к обвинениям в мошенничестве и последующему взысканию средств.

Также пенсионерам важно своевременно информировать пенсионные фонды о любых изменениях в их жизненной ситуации, например, о смене адреса или статуса иждивенцев. Например, если пенсионер получает доплаты за иждивенца, который более не является студентом дневной формы обучения, он обязан уведомить об этом СФР, чтобы избежать обвинений в мошенничестве.

Особенно строго регулируется ситуация с работающими пенсионерами, получающими определенные виды социальных доплат. Закон запрещает получение социальных доплат, таких как доплата до прожиточного минимума и доплата за сельский стаж, при одновременной трудовой деятельности.

Нарушение этих правил может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности, особенно если будет установлено, что пенсионер сознательно скрывал информацию или вводил власти в заблуждение. Это подчеркивает важность прозрачности и честности в отношениях с пенсионными фондами.

Для избежания правовых проблем юристы советуют пенсионерам активно и своевременно информировать соответствующие органы о всех изменениях в их статусе, которые могут повлиять на право получения пенсионных выплат или льгот. Такая осторожность поможет обеспечить соблюдение закона и избежать потенциальных проблем с законом в будущем.