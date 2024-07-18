Вплоть до «уголовки»: в РФ пенсионеров предупредили о пяти жёстких запретах

В России были введены новые требования и ограничения для пенсионеров, нарушение которых может привести к серьезным юридическим последствиям, включая уголовную ответственность.

Об этом сообщила Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, в материале для информационного агентства DEITA.RU.

Одним из наиболее значимых нововведений является запрет на одновременное получение нескольких видов пенсий. Теперь пенсионеры, которые уже получают выплаты за выслугу лет, не могут подавать заявление на страховую пенсию по старости без указания своего текущего статуса. В случае выявления таких нарушений пенсионерам грозит обязательный возврат незаконно полученных средств и возможное привлечение к уголовной ответственности за мошенничество.

Закон также вводит ограничения на возможность оформления ухода за нетрудоспособными родственниками. Теперь только те граждане, которые сами являются трудоспособными и не находятся на пенсии или получении пособия по безработице, могут заниматься уходом. Это мера направлена на предотвращение возможных злоупотреблений социальными выплатами.

Пенсионеры также обязаны уведомлять Социальный фонд РФ о любых изменениях в своем месте жительства. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным последствиям, включая уголовное преследование в случаях, когда в результате несообщения о смене адреса человек незаконно получил социальные выплаты.

Дополнительно, введен запрет на трудовую деятельность для пенсионеров, получающих определенные виды доплат к пенсии, такие как социальная доплата до прожиточного минимума. Это условие предназначено для обеспечения справедливости и целевого использования государственной поддержки.

Эти изменения требуют от российских пенсионеров бдительности и активного участия в управлении своими социальными и финансовыми правами. Нарушение новых правил может привести к значительным финансовым потерям и даже уголовной ответственности, что делает важным не только знание, но и строгое соблюдение этих законов.