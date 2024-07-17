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Вплоть до «уголовки»: российских пенсионеров предупредили о пяти жёстких запретах

В России были введены новые требования и ограничения для пенсионеров, нарушение которых может повлечь за собой серьезные юридические последствия, вплоть до уголовной ответственности.

nerulife.ru

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В России были введены новые требования и ограничения для пенсионеров, нарушение которых может повлечь за собой серьезные юридические последствия, вплоть до уголовной ответственности.

Об этом сообщает Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, в материале для ИА DEITA.RU.

Основные запреты и последствия

Одно из ключевых ограничений касается получения пенсии по нескольким основаниям одновременно. Пенсионеры, которые уже получают выплаты за выслугу лет, не могут подавать заявление на страховую пенсию по старости, не указав свой текущий статус. При выявлении подобных нарушений пенсионерам грозит возврат незаконно полученных средств и возможное уголовное преследование за мошенничество.

Кроме того, пенсионерам не разрешается получать доплаты за совершеннолетних иждивенцев, если те были отчислены из учебных заведений. Важно своевременно уведомлять Социальный фонд РФ о подобных изменениях, чтобы избежать финансовых санкций.

Ограничения по уходу и информированию

Закон также ограничивает возможность оформления ухода за нетрудоспособными родственниками. Только те граждане, которые сами являются трудоспособными и не получают пенсию или пособие по безработице, могут заниматься уходом, что направлено на предотвращение злоупотреблений социальными выплатами.

Пенсионеры также обязаны информировать Социальный фонд РФ о любых изменениях в своем месте жительства. Игнорирование этого требования может привести к уголовному преследованию за мошенничество, особенно если в результате изменений человек получил социальные выплаты, на которые уже не имел права.

Запрет на трудовую деятельность при получении доплат

Еще одно ограничение касается трудовой деятельности тех пенсионеров, которые получают определенные виды доплат к пенсии, такие как социальная доплата до прожиточного минимума. Это предусмотрено для соблюдения справедливости в распределении государственной поддержки.

Нововведения требуют от российских пенсионеров повышенного внимания к законодательству и активного участия в управлении своими социальными и финансовыми правами. Нарушение установленных правил может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности, подчеркивая важность осведомленности и соблюдения законов.

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