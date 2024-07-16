Вплоть до «уголовки»: пенсионеров предупредили о пяти жёстких запретах

В России введены новые требования и ограничения для пенсионеров, которые могут привести к серьёзным юридическим последствиям, включая уголовную ответственность, за нарушение установленных правил или бездействие в определённых ситуациях.

Об этом информирует Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, ссылка на которую сделана ИА DEITA.RU.

Основные запреты и последствия их нарушения

Среди ключевых ограничений — запрет на получение пенсии или льгот по двум основаниям одновременно. Например, пенсионер, уже получающий ведомственные выплаты за выслугу лет, не имеет права подавать заявление на страховую пенсию по старости без указания своего текущего статуса. В случае обнаружения таких нарушений, пенсионеру грозит не только возврат незаконно полученных средств, но и возможность уголовного преследования за мошенничество.

Также пенсионерам запрещается получать доплаты за совершеннолетних иждивенцев, если те были отчислены из учебных заведений. Необходимо своевременно информировать Социальный фонд РФ (СФР) о таких изменениях для избежания финансовых санкций.

Ограничения по уходу

Законодательство ограничивает возможность оформления ухода за нетрудоспособными родственниками только теми гражданами, которые сами являются трудоспособными и не получают пенсию или пособие по безработице. Это мера направлена на предотвращение злоупотреблений социальными выплатами.

Обязанности информирования

Пенсионеры обязаны уведомлять СФР о любых изменениях своего места жительства. Пренебрежение этим требованием может привести к уголовному преследованию за мошенничество, если были получены социальные выплаты, на которые при изменении обстоятельств человек уже не имел права.

Запрет на работу при получении определённых доплат

Существует также ограничение на работу для тех, кто получает определённые виды доплат к пенсии, такие как социальная доплата до прожиточного минимума. Эти меры направлены на соблюдение справедливости в распределении государственной поддержки.

Новые правила и ограничения требуют от российских пенсионеров повышенного внимания к законодательным изменениям и активности в управлении своими социальными и финансовыми правами. Несоблюдение этих требований не только влечёт за собой финансовые риски, но и может привести к уголовной ответственности.