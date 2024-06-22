«Вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предвещают завершение СВО

Вопрос о завершении конфликта на Украине волнует многих, и предсказатели не остаются в стороне, предлагая свои версии развития событий. Так, известная Тамара Глобавысказывает сдержанный оптимизм, прогнозируя окончание боевых действий в 2024 году.

В то же время Константин Дараганпридерживается менее оптимистичного сценария. По его мнению, конфликт в той или иной форме может продлиться до 2028 года, сопровождаясь серьезными трансформациямивнутри России. Ужесточение внутренней и внешней политики, о котором говорит Дараган, может стать одним из последствий этих преобразований.

Кроме того, экстрасенс предрекает разделение Украины на три части, что, несомненно, окажет мощнейшее влияние на геополитическую карту мира.

Стоит отметить, что прогнозы — это всего лишь один из вариантов развития событий, и полагаться на них целиком и полностью не стоит.