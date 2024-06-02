Опытные предсказатели заявили, что закончится сво на территории Украины. Предсказательница Тамара Глоба утверждает, что это произойдет в 2024 году. Она отмечает, что несмотря на то, что 2024 год високосный, ее слова звучат оптимистично. Другой предсказатель Константин Дараган делает альтернативное предположение о завершении событий.

Он утверждает, что события будут продолжаться до 2028 года, и в России произойдут значительные изменения. По его мнению, как внутренняя, так и внешняя политика претерпят серьезные изменения в сторону ужесточения. Его прогноз также предполагает разделение Украины на три части, что изменит геополитическую обстановку. По его прогнозам, Россия примет дополнительные меры к 2024 году, и возможно произойдет разделение территории Украины на три части.