Впереди еще один напряженный момент: Тамара Глоба обозначила точную дату окончания военного конфликта

Астролог Тамара Глоба сообщила, что дальнейший ход военной спецоперации на территории Украины скоро должен стихнуть. Мнением Глобы поделилась "Газета.ру".

Тамара Глоба уверена, что военные действия стихнут к концу этого, 2023 года. Однако перед этим в ходе СВО будет еще одна попытка эскалации - мощная вспышка конфликта, напряжение будет огромным.

После нее конфликт начнет затихать.