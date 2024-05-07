Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Возвращаясь с работы, насыпаю это в носки и ношу пару часов: от усталости не остается и следа — а сон становится как у младенца

Современный образ жизни, насыщенный стрессом, может привести к постоянной усталости.

Подписаться в Telegram

Современный образ жизни, насыщенный стрессом, может привести к постоянной усталости.

По возвращении домой после рабочего дня люди часто ощущают усталость, появляются отеки на ногах, а из-за чрезмерного возбуждения нервной системы могут возникать проблемы со сном. Врач-терапевт Дмитрий Лисин предложил простой способ, который поможет справиться со всеми этими проблемами одновременно.

По приходу домой просто возьмите чистые носки и насыпьте в каждый из них по чайной ложке соли, затем наденьте их на ноги. После этого можно заниматься своими делами, важно продержать носки хотя бы пару часов.

Этот метод не только поможет расслабиться, но и избавит от отеков, а также поможет улучшить качество сна. Особенно эффективен этот метод, если добавить к соли каплю лавандового масла.

Важно помнить, что данная информация представлена исключительно в информационных целях, и рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту перед применением.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ из-за ДТП сгорел водитель «Mercedes»

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

уничтожение клещей мытищи

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска отправилась на шоу «Поле чудес»

фотоаппарат samsung ремонт в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

Новости Татарстана

день назад

Транспортная прокуратура проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Казани

день назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

5 часов назад

Лукман, Святослав и Теона: стало известно, как казанцы решили назвать новорожденных

Новости Казани

5 часов назад

Жители Авиастроительного района жалуются на непрекращающуюся вонь

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ началась короткая рабочая неделя

Новости Казани

6 часов назад

В Казани может появиться арт-пространство
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
3 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ сельхозотрасли не хватает тысячи рабочих

Новости Татарстана

7 часов назад

Реконструкцию Горьковское шоссе планируют завершить в конце года

Новости Казани

7 часов назад

На Голубых озерах появились новые места для купания
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин
Новости Казани
3 дня назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин