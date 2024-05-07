Возвращаясь с работы, насыпаю это в носки и ношу пару часов: от усталости не остается и следа — а сон становится как у младенца

Современный образ жизни, насыщенный стрессом, может привести к постоянной усталости.

По возвращении домой после рабочего дня люди часто ощущают усталость, появляются отеки на ногах, а из-за чрезмерного возбуждения нервной системы могут возникать проблемы со сном. Врач-терапевт Дмитрий Лисин предложил простой способ, который поможет справиться со всеми этими проблемами одновременно.

По приходу домой просто возьмите чистые носки и насыпьте в каждый из них по чайной ложке соли, затем наденьте их на ноги. После этого можно заниматься своими делами, важно продержать носки хотя бы пару часов.

Этот метод не только поможет расслабиться, но и избавит от отеков, а также поможет улучшить качество сна. Особенно эффективен этот метод, если добавить к соли каплю лавандового масла.

Важно помнить, что данная информация представлена исключительно в информационных целях, и рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту перед применением.