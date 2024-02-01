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Возродятся из пепла, как птица Феникс: кому из знаков Зодиака Глоба напророчила перемены к лучшему

Возродятся из пепла, как птица Феникс: кому из знаков Зодиака Глоба напророчила перемены к лучшему

bangkokbook.ru

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В начале 2024 года три знака зодиака могут ожидать период успехов, как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, по словам известной российской предсказательницы Тамары Глобы.

Для Раков откроется возможность избавиться от негатива, который накопился за последнее время, и с уверенностью взглянуть в будущее. Теперь предстоит возможность строить и воплощать в жизнь свои планы. Отношения с близкими также начнут налаживаться, особенно если проявлять заботу и внимание.

Весы получат шанс поднять свою самооценку и преодолеть неуверенность, которая ранее мешала им достигать поставленных целей. Эти изменения внутри себя обещают положительное отражение на финансовом благополучии.

Козероги же стоят перед возможностью завершить старый этап своей жизни, открывая двери для чего-то нового. Возможно, это выразится в виде рабочего предложения, которое поможет им осознать, что перед ними еще целый мир возможностей, сообщает gorodkirov.

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