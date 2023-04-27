"Возраст не имеет значения". В Минобороны сообщили, кому нужно готовиться для отправки на СВО

В России кроме весеннего призыва на срочную службу продолжается набор для службы по контракту. Сейчас в разных городах появляются пункты с пропускной способностью до 150 человек.

На службу по контракту по новым условиям можно поступить в возрасте от 18 до 60 лет. Перед отправкой в зону СВО контрактники будут проходить обучение. При этом если раньше подписать контракт можно было только через 3 месяца срочной службы — сейчас это не обязательное условие.

Ранее в Минобороны сообщали, что контрактники в 99% случаев отправляются в зону СВО, сообщает ProUlyanovsk. При этом уволиться с военной службы после истечения контракта будет нельзя, так как в России продолжает действовать указ президента о частичной мобилизации.

В Татарстане планируют набрать кратно больше контрактников, чем в 2022 году, когда заключили договор с государством 2 000 человек.