Возраст мобилизации повысят до 70 лет: стало известно, кого Минобороны сможет мобилизовывать на СВО

Стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации предлагает внести изменения в законодательство страны и увеличить предельный возраст военной службы во время мобилизации для всех, кто заключил с Вооруженными силами контракт.

Согласно инициативе Минобороны России, предельный возраст для военной службы в армии для высших офицеров должен быть равен 70-ти годам, а для всех остальных служащих на контрактной основе - 65-ти годам, сообщает kommersant.

Такое предложение ведомства обосновано тем, что в настоящее время в России не существует закона, который определял бы предельный возраст нахождения на военной службы во времена объявленных мобилизации и военного положения. Вместе с тем не установлена возрастная граница военной службы для тех россиян, которые заключили контракты до 24 июня 2023 года.

Если предложение вступит в законную силу, то распространятся оно будет на тех граждан, которые заключили военный контракты после февраля 2022 года.

Также Министерство обороны России считает, что данное нововведение обеспечит необходимую укомплектованность Вооруженных сил РФ, а также в случае его принятия воинские части и подразделения не потеряют уровень боевой подготовки в периоды Специальной военной операции на Украине.

На данный момент, согласно российскому законодательству, возрастные границы военной службы для контрактников равны 70, 65, 60 и 55 годам для высших, старших, младших офицеров и для не имеющих звания военнослужащих соответственно.