Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Возьмите это с пола и засуньте в карманы: клещи к вам на 2 км не приблизятся — наилучший метод

С наступлением весны и лета, время, проведенное на природе, может омрачиться беспокойством о клещах. Однако существует простой и доступный метод, который может помочь отпугнуть этих нежелательных гостей.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

С наступлением весны и лета, время, проведенное на природе, может омрачиться беспокойством о клещах. Эти маленькие паразиты не только раздражают, но и могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, таких как боррелиоз и энцефалит.

Однако существует простой и доступный метод, который может помочь отпугнуть этих нежелательных гостей — и всё, что вам нужно, это взять это с пола и положить в карман.

  • Лавандовое масло — ваш защитник

Лавандовое масло известно своими репеллентными свойствами против насекомых, включая клещей. Используя его правильно, вы можете значительно уменьшить риск быть укушенным. Вот как можно использовать лавандовое масло для защиты на природе:

  • Приготовление репеллента:

Смешайте несколько капель лавандового масла с водой в небольшом спрей-флаконе.

Добавьте немного ведущего алкоголя или водки для лучшего смешивания и консервации.

Тщательно встряхните и опрыскайте одежду и обувь перед выходом на улицу.

  • Непосредственное использование:

Нанесите каплю масла на кусочек ткани или вату и поместите в карманы вашей одежды.

Это создаст вокруг вас ароматический барьер, который не нравится клещам.

  • Применение дома:

Если у вас есть домашние животные, которые также подвергаются риску укусов клещей, нанесите немного разбавленного лавандового масла на их ошейники или спальные места.

  • Почему это работает?

Лаванда содержит компоненты, которые естественным образом отталкивают многих насекомых, включая клещей. Её запах мешает насекомым ориентироваться и, как результат, они избегают источник запаха.

Всегда тестируйте масло на небольшом участке кожи перед использованием, чтобы избежать аллергических реакций. Несмотря на эффективность лаванды, не забывайте о других методах профилактики, таких как ношение одежды с длинными рукавами и использование проверенных инсектицидов.

Лавандовое масло может стать вашим первым помощником в борьбе с клещами в летний период. Просто возьмите его с пола — или, точнее, с полки магазина — и положите в карман, чтобы наслаждаться природой без страха перед клещами.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

16 часов назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Новости России

25 минут назад

Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн

обработка от тараканов мо

Новости Татарстана

16 часов назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

стрижка хаир тату в Москве

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Новости Татарстана

16 часов назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Казани

17 часов назад

В Казани восстановят комплекс Казанского Богородицкого монастыря

Новости Казани

день назад

В Казани открылся новый пункт раздачи горячего питания

Новости Татарстана
день назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

5 минут назад

Казанцы на сутки останутся без воды

Интересное в Казани

день назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

Новости Казани

15 минут назад

Верховный суд РТ снизил срок бывшему замглавы МЧС РТ Олегу Степущенко

Новости Татарстана

час назад

В Казани не поддержали комплекс по пиролизу иловых осадков
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

15 часов назад

В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Новости Казани

16 часов назад

Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%

Новости Татарстана

18 часов назад

На обходе Челнов и Нижнекамска устанавливают линии электроосвещения
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни