Возьмите это с пола и засуньте в карманы: клещи к вам на 2 км не приблизятся — наилучший метод

С наступлением весны и лета, время, проведенное на природе, может омрачиться беспокойством о клещах. Эти маленькие паразиты не только раздражают, но и могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, таких как боррелиоз и энцефалит.

Однако существует простой и доступный метод, который может помочь отпугнуть этих нежелательных гостей — и всё, что вам нужно, это взять это с пола и положить в карман.

Лавандовое масло — ваш защитник

Лавандовое масло известно своими репеллентными свойствами против насекомых, включая клещей. Используя его правильно, вы можете значительно уменьшить риск быть укушенным. Вот как можно использовать лавандовое масло для защиты на природе:

Приготовление репеллента:

Смешайте несколько капель лавандового масла с водой в небольшом спрей-флаконе.

Добавьте немного ведущего алкоголя или водки для лучшего смешивания и консервации.

Тщательно встряхните и опрыскайте одежду и обувь перед выходом на улицу.

Непосредственное использование:

Нанесите каплю масла на кусочек ткани или вату и поместите в карманы вашей одежды.

Это создаст вокруг вас ароматический барьер, который не нравится клещам.

Применение дома:

Если у вас есть домашние животные, которые также подвергаются риску укусов клещей, нанесите немного разбавленного лавандового масла на их ошейники или спальные места.

Почему это работает?

Лаванда содержит компоненты, которые естественным образом отталкивают многих насекомых, включая клещей. Её запах мешает насекомым ориентироваться и, как результат, они избегают источник запаха.

Всегда тестируйте масло на небольшом участке кожи перед использованием, чтобы избежать аллергических реакций. Несмотря на эффективность лаванды, не забывайте о других методах профилактики, таких как ношение одежды с длинными рукавами и использование проверенных инсектицидов.

Лавандовое масло может стать вашим первым помощником в борьбе с клещами в летний период. Просто возьмите его с пола — или, точнее, с полки магазина — и положите в карман, чтобы наслаждаться природой без страха перед клещами.