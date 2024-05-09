Возьмите это с пола и засуньте в карман: клещи не приблизятся к вам на 2 км — методика, которой нет равных

Весенне-летний сезон приносит не только радость от прогулок на свежем воздухе, но и определенные опасности, такие как укусы клещей. Эти крошечные паразиты могут представлять серьезную угрозу для здоровья, перенося заболевания. Однако есть простой способ защититься от них, который многим может показаться неожиданным.

Натуральная защита от клещей: берите листья и ореховую шелуху

Листья и шелуха: В природе существуют компоненты, которые клещи избегают. Например, ореховая шелуха или сухие листья грецкого ореха содержат натуральные репелленты, отпугивающие насекомых.

Сбор и хранение: Если в вашем регионе растут грецкие орехи, соберите упавшие на землю листья и ореховую шелуху. Подсушите их и храните в кармане одежды, которую носите на прогулке. Натуральный запах и масла, выделяемые этими материалами, создают защитную зону вокруг человека.

Радиус защиты: Этот простой способ способен создать вокруг вас своеобразное поле, которое отпугивает клещей, не давая им приблизиться. Конечно, 2 километра — преувеличение, но методика работает в непосредственной близости от источника запаха.

Дополнительные рекомендации: Носите светлую одежду с длинными рукавами и брюками, чтобы легче заметить клещей. Одевайте головной убор и обрабатывайте обувь специальными средствами.

Клещи обладают чувствительным обонянием и избегают некоторых природных запахов, связанных с орехами. Натуральные масла в листьях грецкого ореха содержат юглон, природное соединение, отпугивающее насекомых. Кроме того, орехи — отличное дополнение к рациону питания, что повышает общее самочувствие на прогулке.

Используя природные средства, можно защититься от укусов клещей, не прибегая к синтетическим репеллентам. Но помимо этого метода не забывайте тщательно осматривать кожу и одежду после прогулок, особенно если путешествуете в лесу или высокой траве.