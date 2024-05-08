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Возьмите это с пола и засуньте в карман: клещи к вам на 2 км не приблизятся — методика, которой нет равных

Если вы хотите избежать укусов клещей во время прогулки на природе, вот методика, которая может помочь вам: использовать материал с природными репеллентными свойствами. Одна из таких находок буквально лежит у нас под ногами.

mixyfotos.ru

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Если вы хотите избежать укусов клещей во время прогулки на природе, вот методика, которая может помочь вам: использовать материал с природными репеллентными свойствами. Одна из таких находок буквально лежит у нас под ногами и может стать вашим «секретным оружием» против клещей.

Листья орехового дерева — природный защитник

Листья ореха обладают сильными отпугивающими свойствами против различных насекомых, включая клещей. Их аромат настолько неприятен для этих вредителей, что они держатся от него на значительном расстоянии. Соберите листья грецкого ореха, растущие под деревом, подсушите их немного и положите в карманы одежды или рюкзака. Клещи будут избегать вас, словно у них установлен «запретный радиус» в 2 км.

Как использовать листья ореха:

  1. Сбор: Соберите свежие листья, упавшие на землю под деревом, или срежьте пару веток с дерева.
  2. Сушка: Подсушите их на воздухе, но избегайте пересушивания, чтобы сохранить аромат.
  3. Поместите в карманы: Носите подсушенные листья в карманах одежды, рюкзака или сумки во время прогулки по лесу или поляне.
  4. Повторное использование: После прогулки проверьте одежду и выбросьте использованные листья, чтобы в следующий раз собрать свежие.

Почему это работает?

Грецкий орех содержит вещества, отпугивающие не только клещей, но и других насекомых. Его запах долго сохраняется, создавая защитную зону вокруг вас. Этот простой и натуральный метод защитит от нежелательных «гостей» и сделает ваши прогулки более безопасными.

Помните: Эта методика не заменяет полноценные меры предосторожности. После прогулки всегда осматривайте себя и детей на предмет укусов клещей и используйте репелленты, чтобы усилить эффект.

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