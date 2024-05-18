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Возьмите это с пола и положите в карманы: клещи к вам на 2 км не приблизятся — наилучший метод

С наступлением тёплого времени года активность клещей возрастает, и вопрос защиты от них становится особенно актуален. Существует множество способов борьбы с этими паразитами, но один из наиболее интересных и доступных методов.

smartik.ru

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С наступлением тёплого времени года активность клещей возрастает, и вопрос защиты от них становится особенно актуален. Существует множество способов борьбы с этими паразитами, но один из наиболее интересных и доступных методов — использование естественных репеллентов.

Один из таких — ароматическое растение, которое можно просто положить в карманы, чтобы держать клещей на расстоянии.

Что это за растение?

  • Это растение — полынь. Издавна известное своими репеллентными свойствами, полынь может стать вашим естественным защитником от клещей. Особенно эффективен сушёный полынь, который легко можно разместить в карманах одежды или в специальных мешочках.

Почему полынь работает?

  • Полынь содержит артемизин, компонент с сильными репеллентными свойствами. Аромат полыни отталкивает клещей и других насекомых, что делает её идеальным выбором для защиты во время прогулок по лесу или работы в саду.

Как использовать полынь против клещей?

  • Сушёная полынь: Соберите полынь, просушите её и разложите по тканевым мешочкам. Эти мешочки можно положить в карманы или прикрепить к одежде.
  • Полынные веники: Можно также использовать ветки полыни для создания ароматических веников, которые можно расставить вокруг мест отдыха на природе.
  • Ароматические подушечки: Наполните небольшие подушечки сушёной полынью и оставляйте их в палатке, если вы находитесь на кемпинге.

Безопасность использования:

  • Хотя полынь считается безопасной в умеренных количествах, всегда консультируйтесь с врачом перед использованием новых методов защиты, особенно если у вас есть аллергии или вы беременны.

Дополнительные советы:

  • Носите светлую одежду, чтобы легче заметить насекомых.
  • Регулярно осматривайте себя и домашних животных после прогулок в природе.
  • Используйте одобренные репелленты для дополнительной защиты.

При помощи этих простых советов и натурального репеллента в виде полыни вы сможете наслаждаться временем на природе с меньшими опасениями по поводу клещей.

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