Возьмите это с пола и положите в карманы: клещи к вам на 2 км не приблизятся — наилучший метод
smartik.ru
С наступлением тёплого времени года активность клещей возрастает, и вопрос защиты от них становится особенно актуален. Существует множество способов борьбы с этими паразитами, но один из наиболее интересных и доступных методов — использование естественных репеллентов.
Один из таких — ароматическое растение, которое можно просто положить в карманы, чтобы держать клещей на расстоянии.
Что это за растение?
- Это растение — полынь. Издавна известное своими репеллентными свойствами, полынь может стать вашим естественным защитником от клещей. Особенно эффективен сушёный полынь, который легко можно разместить в карманах одежды или в специальных мешочках.
Почему полынь работает?
- Полынь содержит артемизин, компонент с сильными репеллентными свойствами. Аромат полыни отталкивает клещей и других насекомых, что делает её идеальным выбором для защиты во время прогулок по лесу или работы в саду.
Как использовать полынь против клещей?
- Сушёная полынь: Соберите полынь, просушите её и разложите по тканевым мешочкам. Эти мешочки можно положить в карманы или прикрепить к одежде.
- Полынные веники: Можно также использовать ветки полыни для создания ароматических веников, которые можно расставить вокруг мест отдыха на природе.
- Ароматические подушечки: Наполните небольшие подушечки сушёной полынью и оставляйте их в палатке, если вы находитесь на кемпинге.
Безопасность использования:
- Хотя полынь считается безопасной в умеренных количествах, всегда консультируйтесь с врачом перед использованием новых методов защиты, особенно если у вас есть аллергии или вы беременны.
Дополнительные советы:
- Носите светлую одежду, чтобы легче заметить насекомых.
- Регулярно осматривайте себя и домашних животных после прогулок в природе.
- Используйте одобренные репелленты для дополнительной защиты.
При помощи этих простых советов и натурального репеллента в виде полыни вы сможете наслаждаться временем на природе с меньшими опасениями по поводу клещей.
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