Новости России
· Ульяна Сенько

Вот и все. В России пенсионный возраст повысят еще на три года: для граждан готовят неприятный сюрприз в 2024 году

Вот и все. В России пенсионный возраст повысят еще на три года: для граждан готовят неприятный сюрприз в 2024 году

vk.com

Подписаться в Telegram

Россия вступает в новый этап реализации пенсионной реформы, привнося значимые коррективы в правила получения пенсионных выплат, что окажет влияние на множество будущих пенсионеров.

С 2024 года начнут действовать обновленные возрастные нормы для назначения пенсии: мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966 году, будут уходить на пенсию в возрасте 63 и 58 лет соответственно, что представляет собой увеличение на три года по сравнению с прошлыми стандартами.

К 2028 году планируется установление пенсионного возраста в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, отмечая первые подобные изменения после периода трансформации, и начиная новую страницу в пенсионной политике страны.

Введение новых возрастных границ сопровождается сохранением требований по трудовому стажу и пенсионным коэффициентам, которые влияют на размер пенсии.

Эти обновления подчеркивают важность осведомленности россиян о последних изменениях в пенсионной системе и необходимость стратегического планирования для обеспечения финансовой уверенности в пенсионном будущем.

Гражданам предлагается внимательно ознакомиться с новыми правилами и удостовериться в выполнении всех критериев для получения пенсии, что позволит гарантировать финансовую стабильность и независимость в последующие годы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Интересное в Казани

22 часа назад

Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани

борщевик обработка в московской области

Новости Татарстана

день назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Новости Татарстана

день назад

Труп пенсионерки в Татарстане вывозили в ковше трактора

женская обувь на заказ москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Татарстана

день назад

В Казани до конца 2024 года частично перекроют Горьковское шоссе

Новости Татарстана

день назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане нужны психиатры, актеры и авиастроители
Новости Татарстана
день назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

день назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

день назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

день назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
23 часа назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

день назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

день назад

Полковник Рустем Клупов: сбитые над Мордовией дроны целились на военные объекты Казани

Новости Татарстана

день назад

Синоптики предупредили о дождях, грозах и сильном ветре в Татарстане
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
4 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.