Вот и все. В России пенсионный возраст повысят еще на три года: для граждан готовят неприятный сюрприз в 2024 году

Россия вступает в новый этап реализации пенсионной реформы, привнося значимые коррективы в правила получения пенсионных выплат, что окажет влияние на множество будущих пенсионеров.

С 2024 года начнут действовать обновленные возрастные нормы для назначения пенсии: мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966 году, будут уходить на пенсию в возрасте 63 и 58 лет соответственно, что представляет собой увеличение на три года по сравнению с прошлыми стандартами.

К 2028 году планируется установление пенсионного возраста в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, отмечая первые подобные изменения после периода трансформации, и начиная новую страницу в пенсионной политике страны.

Введение новых возрастных границ сопровождается сохранением требований по трудовому стажу и пенсионным коэффициентам, которые влияют на размер пенсии.

Эти обновления подчеркивают важность осведомленности россиян о последних изменениях в пенсионной системе и необходимость стратегического планирования для обеспечения финансовой уверенности в пенсионном будущем.

Гражданам предлагается внимательно ознакомиться с новыми правилами и удостовериться в выполнении всех критериев для получения пенсии, что позволит гарантировать финансовую стабильность и независимость в последующие годы.