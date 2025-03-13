Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp уходят. Россиян ждет неприятный сюрприз с 16 марта

С начала 2025 года Россия ужесточает подход к регулированию деятельности иностранных IT-компаний, предоставляющих услуги мессенджеров, таких как Telegram, Viber и Google Chat.

Эти изменения в законодательстве требуют от компаний хранения данных российских пользователей на серверах, расположенных в пределах страны, а также предоставления доступа к этим данным государственным органам по запросу.

Это правило вводится в целях усиления контроля над иностранными сервисами и защиты национальной информационной безопасности.

Основные аспекты новых требований

Нововведения касаются не только обязательства по хранению данных, но и необходимости предоставления государственным структурам доступа к информации, что вызывает беспокойство среди сторонников конфиденциальности данных.

В прошлом подобные требования уже становились причиной для конфликтов между российскими властями и международными технологическими гигантами, такими как Google и Apple, которые выражали опасения по поводу нарушения политик конфиденциальности.

Возможные последствия для международных IT-компаний

Отказ от выполнения новых правил может привести к блокировке сервисов, что создаст значительные неудобства для пользователей и потенциально отразится на международном имидже страны.

В то же время соблюдение требований угрожает нарушением политики конфиденциальности компаний, что может оказать влияние на их репутацию на мировом уровне.

Последствия для российского бизнеса и пользователей

Мессенджеры играют ключевую роль в деловом общении, электронной коммерции, банковском секторе и логистике. Ограничение доступа к международным платформам потребует от российских компаний поиска альтернативных решений, что может привести к увеличению операционных расходов и замедлению бизнес-процессов.

Российские альтернативы

Среди отечественных разработок в качестве альтернатив рассматриваются мессенджеры «ТамТам», «Сферум» и «Почта» от Почты России. Однако они пока не смогли завоевать широкую популярность среди пользователей из-за ограниченного функционала и вопросов конфиденциальности.

Рекомендации для пользователей

Эксперты советуют заранее изучить альтернативные мессенджеры и создать резервные каналы связи для сохранения доступа к необходимым сервисам в случае блокировки международных платформ.

Несмотря на уверенность властей в контроле над ситуацией, история показывает, что многие международные компании могут предпочесть уход с рынка, чем согласие на компромисс по вопросам конфиденциальности. Предстоит увидеть, как мировые IT-гиганты отреагируют на новые российские требования в начале 2025 года.