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Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp уходят. Россиян ждет неприятный сюрприз с 12 марта

С 1 января 2025 года в России вступают новые пр...

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С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила для зарубежных IT-компаний, предоставляющих услуги мессенджеров.

Изменения затронут такие платформы, как Telegram, Viber и Google Chat. WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признанной экстремистской в РФ), уже находится под блокировкой.

Какие нововведения вступают в силу?

Согласно новым требованиям, зарубежные мессенджеры обязаны хранить данные российских пользователей исключительно на серверах в России. Также они должны предоставлять информацию государственным органам по запросу.

Возможные риски и блокировки

Эксперты отмечают, что крупные IT-компании, такие как Google и Apple, ранее отказывались выполнять подобные требования в других странах.

Например, Apple в 2023 году отказалась передавать персональные данные российских пользователей, ссылаясь на политику конфиденциальности. Если владельцы мессенджеров не согласятся с новыми правилами, доступ к ним в России может быть ограничен.

На данный момент более 90% россиян используют международные мессенджеры, поэтому их блокировка создаст значительные неудобства.

Как это повлияет на бизнес?

Мессенджеры активно используются в деловой сфере:

  • Электронная коммерция – обработка заказов и общение с клиентами.
  • Банки – уведомления и взаимодействие с пользователями.
  • Логистика – координация перевозок и контроль маршрутов.

Если популярные платформы будут заблокированы, компаниям придется искать альтернативные способы связи, что может замедлить рабочие процессы и привести к дополнительным расходам.

Российские аналоги: альтернатива или компромисс?

В качестве замены зарубежных сервисов рассматриваются российские мессенджеры:

  • «ТамТам» (Mail.ru Group)
  • «Сферум» (Ростелеком)
  • «Почта» (Почта России)

Однако они пока не пользуются широкой популярностью.

Среди главных причин:

  • Ограниченный функционал.
  • Вопросы безопасности и конфиденциальности.
  • Небольшая аудитория пользователей.

Что делать пользователям?

Специалисты советуют подготовиться к возможным изменениям:

  • Ознакомиться с альтернативными мессенджерами.
  • Создать резервные каналы связи.
  • Следить за безопасностью личных данных.

Какое будущее ждет мессенджеры в России?

Пока неизвестно, согласятся ли международные компании соблюдать новые требования. Российские власти уверены, что смогут контролировать ситуацию, но опыт показывает, что многие IT-корпорации предпочитают покинуть рынок, чем передавать данные пользователей государственным органам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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