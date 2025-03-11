Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp уходят. Россиян ждет неприятный сюрприз с 12 марта
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С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила для зарубежных IT-компаний, предоставляющих услуги мессенджеров.
Изменения затронут такие платформы, как Telegram, Viber и Google Chat. WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признанной экстремистской в РФ), уже находится под блокировкой.
Какие нововведения вступают в силу?
Согласно новым требованиям, зарубежные мессенджеры обязаны хранить данные российских пользователей исключительно на серверах в России. Также они должны предоставлять информацию государственным органам по запросу.
Возможные риски и блокировки
Эксперты отмечают, что крупные IT-компании, такие как Google и Apple, ранее отказывались выполнять подобные требования в других странах.
Например, Apple в 2023 году отказалась передавать персональные данные российских пользователей, ссылаясь на политику конфиденциальности. Если владельцы мессенджеров не согласятся с новыми правилами, доступ к ним в России может быть ограничен.
На данный момент более 90% россиян используют международные мессенджеры, поэтому их блокировка создаст значительные неудобства.
Как это повлияет на бизнес?
Мессенджеры активно используются в деловой сфере:
- Электронная коммерция – обработка заказов и общение с клиентами.
- Банки – уведомления и взаимодействие с пользователями.
- Логистика – координация перевозок и контроль маршрутов.
Если популярные платформы будут заблокированы, компаниям придется искать альтернативные способы связи, что может замедлить рабочие процессы и привести к дополнительным расходам.
Российские аналоги: альтернатива или компромисс?
В качестве замены зарубежных сервисов рассматриваются российские мессенджеры:
- «ТамТам» (Mail.ru Group)
- «Сферум» (Ростелеком)
- «Почта» (Почта России)
Однако они пока не пользуются широкой популярностью.
Среди главных причин:
- Ограниченный функционал.
- Вопросы безопасности и конфиденциальности.
- Небольшая аудитория пользователей.
Что делать пользователям?
Специалисты советуют подготовиться к возможным изменениям:
- Ознакомиться с альтернативными мессенджерами.
- Создать резервные каналы связи.
- Следить за безопасностью личных данных.
Какое будущее ждет мессенджеры в России?
Пока неизвестно, согласятся ли международные компании соблюдать новые требования. Российские власти уверены, что смогут контролировать ситуацию, но опыт показывает, что многие IT-корпорации предпочитают покинуть рынок, чем передавать данные пользователей государственным органам.
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