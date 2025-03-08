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Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp уходят. Россиян готовят к неприятному сюрпризу с 8 марта

С 1 января 2025 года в России вступают в силу н...

ferra.ru

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С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила для международных IT-компаний, предоставляющих услуги мессенджеров на российской территории. Эти изменения могут существенно повлиять на использование популярных платформ, таких как Telegram, Viber и WhatsApp* (последний в настоящее время заблокирован из-за статуса Meta как экстремистской организации). Согласно новым требованиям, международные компании обязаны хранить данные российских пользователей исключительно на серверах, находящихся в России, и предоставлять эти данные по запросу государственных органов.

Почему это вызывает беспокойство?

Основная проблема заключается в том, что крупные зарубежные компании, такие как Meta (владелец WhatsApp) и Google (владелец Google Chat), уже отказывались выполнять аналогичные требования в других странах, опасаясь за защиту приватности данных. Например, в 2023 году компания Apple отказалась передать личные данные правоохранительным органам России, сославшись на защиту конфиденциальности своих пользователей. Если аналогичная ситуация повторится с мессенджерами, это может привести к их блокировке в России.

Согласно оценкам специалистов, более 90% россиян регулярно используют хотя бы один из популярных зарубежных мессенджеров, поэтому эти изменения будут иметь огромное значение для миллионов пользователей, которые привыкли к удобству подобных сервисов.

Влияние на бизнес-сектор

Новые требования могут вызвать негативные последствия для бизнес-сектора, так как многие компании активно используют мессенджеры для внутренней коммуникации, взаимодействия с клиентами и автоматизации процессов. Например:

  • В электронной коммерции мессенджеры позволяют быстро реагировать на запросы клиентов и обрабатывать заказы.
  • В банковской сфере они используются для отправки важных уведомлений клиентам.
  • Транспортные компании полагаются на мессенджеры для координации перевозок и управления цепочками поставок.

Если доступ к этим сервисам будет ограничен, компаниям придется искать альтернативы, что может затормозить бизнес-процессы и увеличить затраты.

Альтернативы и их проблемы

Российские разработчики предлагают несколько отечественных мессенджеров в качестве замены, таких как "ТамТам" (Mail.ru Group), "Сферум" (Rostelecom) и "Почта" (Почта России). Однако эти сервисы пока не смогли завоевать доверие пользователей по ряду причин:

  • Ограниченные функции: Множество российских мессенджеров не предоставляет тех возможностей, которые есть у зарубежных аналогов.
  • Проблемы с безопасностью: Многие пользователи опасаются, что их данные могут быть в большей степени доступны для российских спецслужб.
  • Низкая база пользователей: Низкий уровень перехода на российские мессенджеры затрудняет коммуникацию, так как многие остаются на международных платформах.

Что делать пользователям?

Эксперты рекомендуют пользователям быть готовыми к возможным изменениям и предложили несколько шагов для минимизации рисков:

  • Рассмотрите альтернативные сервисы: Попробуйте использовать отечественные мессенджеры или международные платформы, которые пока не находятся под ограничениями.
  • Настройте резервные каналы связи: Используйте несколько способов общения, чтобы не потерять связь.
  • Защитите свои данные: Всегда следите за безопасностью личной информации при использовании любых мессенджеров.

Перспективы взаимодействия между международными компаниями и российскими властями

На данный момент неясно, как будут развиваться отношения между международными IT-компаниями и российскими властями. Несмотря на уверенность российских властей в том, что новые требования будут выполнены, предыдущий опыт показывает, что многие зарубежные компании предпочитают покинуть российский рынок, чем рисковать нарушением защиты данных пользователей.

Эти изменения представляют собой важный момент в регулировании цифровой сферы, который может значительно повлиять на жизнь как пользователей, так и бизнеса в России.

* - принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

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