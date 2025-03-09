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Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp прощаются. Россиян ждет неприятный сюрприз с 10 марта

С начала 2025 года Россия вводит новые правила ...

trends.rbc.ru

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С начала 2025 года Россия вводит новые правила для иностранных IT-компаний, предоставляющих услуги мессенджеров на своей территории. Эти изменения затрагивают использование популярных платформ, таких как Telegram, Viber, а также WhatsApp, который в настоящее время заблокирован в России.

Что изменится?

Согласно нововведениям, международные компании будут обязаны хранить данные российских пользователей исключительно на серверах внутри страны и предоставлять эти данные по запросу государственных органов. Это требование может привести к значительным изменениям в работе популярных мессенджеров, ведь крупные зарубежные компании, такие как Meta и Google, ранее выражали опасения по поводу приватности данных и отказывались выполнять подобные требования в других странах.

Основные проблемы и их последствия

Большое беспокойство вызывает возможность блокировки мессенджеров, если компании откажутся сотрудничать. Это может серьезно повлиять на миллионы россиян, которые ежедневно используют эти сервисы. Особенно остро вопрос стоит для бизнеса, где мессенджеры играют ключевую роль в коммуникации, обработке заказов и взаимодействии с клиентами.

Возможные альтернативы и их недостатки

В качестве замены предлагаются российские мессенджеры типа "ТамТам" и "Сферум", однако у них есть ряд ограничений: отсутствие необходимых функций, опасения по поводу безопасности данных и низкая пользовательская база, что затрудняет переход с международных платформ.

Рекомендации для пользователей

Эксперты советуют готовиться к возможным изменениям, исследуя альтернативные мессенджеры и настраивая резервные каналы связи. Важно также уделить внимание защите личных данных, используя надежные методы шифрования и двухфакторную аутентификацию.

Перспективы взаимодействия

Пока неясно, как будут развиваться отношения между международными IT-компаниями и российскими регуляторами. Существует риск, что многие компании предпочтут покинуть российский рынок, чтобы избежать компрометации приватности данных пользователей. Это может привести к значительным изменениям в цифровой экосистеме России и потребует от пользователей и бизнеса адаптации к новым реалиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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