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· Ульяна Сенько

Вот и все. Пенсионный возраст повысят еще на три года: россиянам готовят неприятный сюрприз в 2024 году

Вот и все. Пенсионный возраст повысят еще на три года: россиянам готовят неприятный сюрприз в 2024 году

dzen.ru

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В России начинается новый этап в реализации пенсионной реформы, внося ключевые изменения в критерии получения пенсионных выплат.

Эти обновления представляют собой значительный шаг в структуре пенсионного обеспечения страны, влияя на миллионы будущих пенсионеров.

С 2024 года вводятся новые возрастные границы для начала получения пенсии: мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966 году, теперь будут выходить на пенсию в 63 и 58 лет соответственно. Это изменение отодвигает возраст выхода на пенсию на три года по сравнению с предыдущими условиями.

По мере того, как реформа будет разворачиваться, к 2028 году ожидается установление пенсионного возраста в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Эти изменения являются первыми подобными мерами после переходного периода, подчеркивая новую эру в пенсионной политике России

Не только возраст становится решающим фактором для начала получения пенсионных выплат. Важным остаётся соответствие требованиям по трудовому стажу и пенсионным коэффициентам, которые определяют размер будущей пенсии.

Эти изменения подчеркивают необходимость для россиян быть в курсе последних обновлений в пенсионной системе и стратегически планировать своё будущее, чтобы обеспечить финансовую стабильность на пенсии.

Для того чтобы адаптироваться к новым условиям, гражданам рекомендуется тщательно изучить обновления и убедиться, что все требования для получения пенсии будут выполнены, гарантируя тем самым стабильность и финансовую независимость в будущем.

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