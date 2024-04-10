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· Ульяна Сенько

Вот и все. Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: жителям страны готовят неприятный сюрприз в 2024 году

Вот и все. Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: жителям страны готовят неприятный сюрприз в 2024 году

folkextreme.ru

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В России вводятся обновлённые нормы, касающиеся пенсионного возраста, что является частью обширной пенсионной реформы.

Эти изменения касаются времени, когда отдельные категории населения смогут начать получать пенсионные выплаты.

Начиная с 2024 года, наступает новый этап в реализации пенсионной реформы в России, который предусматривает пересмотр возрастных ограничений для назначения пенсий. Конкретно, мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения будут подходить под критерии для начала получения пенсионных выплат в возрасте 63 и 58 лет соответственно, что на три года больше, чем было ранее.

Специалисты уточняют, что полное внедрение реформы завершится к 2028 году, когда пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До текущего года практика выхода на пенсию по новым правилам не применялась из-за действия переходного периода.

Однако достижение установленного пенсионного возраста — это не единственный критерий для получения пенсии. Необходимо также иметь определённый трудовой стаж и достаточное количество пенсионных коэффициентов.

Изменения в пенсионной системе задают новые рамки для будущего финансового благополучия российских граждан. Понимание этих обновлений критически важно для тех, кто планирует свою пенсию в обозримом будущем.

Всем гражданам следует внимательно изучить нововведения в пенсионное законодательство и удостовериться в соответствии с необходимыми условиями для обеспечения стабильности своего финансового будущего на пенсии.

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