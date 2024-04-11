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· Ульяна Сенько

Вот и все. Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: жителям РФ готовят неприятный сюрприз в 2024 году

Вот и все. Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: жителям РФ готовят неприятный сюрприз в 2024 году

vegchel.ru

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В России вступают в силу ключевые изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие новые критерии для начала получения пенсионных выплат в рамках обширной пенсионной реформы.

С 2024 года российская пенсионная система переходит на новый этап, изменяя возрастные границы для выхода на пенсию. Теперь мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966 году, смогут претендовать на пенсионные выплаты в возрасте 63 и 58 лет соответственно, что на три года выше предыдущих норм.

Эксперты отмечают, что окончательная фаза реформы будет достигнута к 2028 году, устанавливая пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Данные изменения применяются впервые, поскольку до этого действовал переходный период.

Для получения пенсии, кроме возраста, необходимо соответствие определенным требованиям к стажу и накопленным пенсионным коэффициентам.

Обновленные нормы пенсионного возраста ставят новые рамки для будущего пенсионеров в России, подчеркивая важность осведомленности и планирования для обеспечения финансовой уверенности в старости.

Гражданам России рекомендуется внимательно ознакомиться с изменениями в пенсионной системе и позаботиться о соответствии всем требованиям для гарантирования стабильности своих будущих пенсионных выплат.

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