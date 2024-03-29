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Вот и все: пенсионный возраст будет сокращен за каждый год стажа. В России пенсионеров ждет приятный сюрприз

Вот и все: пенсионный возраст будет сокращен за каждый год стажа. В России пенсионеров ждет приятный сюрприз

imghub.ru

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Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов поделился информацией о значительных изменениях в системе пенсионного обеспечения России, которые могут позволить определенной категории граждан ранее выходить на пенсию.

Это стало возможным благодаря новой инициативе, учитывающей трудовой стаж в особых условиях.

В частности, люди, отработавшие значительный срок в северных регионах страны, получат возможность уменьшить свой пенсионный возраст. Эта мера предусматривает, что каждый дополнительный год работы сверх установленного стажа позволит сократить время до пенсии на четыре месяца.

Важным условием для применения этой льготы является наличие определенного количества лет страхового стажа: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, с дополнительным требованием по северному стажу. Даже если требуемый полный стаж не был набран, льгота все равно применяется при минимальном северном стаже в 7,5 лет.

Таким образом, многие российские пенсионеры могут рассчитывать на более ранний выход на заслуженный отдых, особенно те, кто трудился в сложных климатических условиях. Эта мера не только призвана отметить их вклад, но и создать более справедливые условия пенсионного обеспечения в стране.

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