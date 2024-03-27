Вот и все: пенсионный возраст будет сокращен за каждый год стажа. Пенсионеров РФ ждет приятный сюрприз

Пенсионный специалист Сергей Власов поделился информацией о нововведениях в пенсионной системе России, отмечая интересные изменения для жителей северных территорий.

В скором времени вступит в силу правило, позволяющее сократить возраст выхода на пенсию за каждый дополнительный год работы сверх установленного минимума в этих регионах.

Для получения преимущества досрочного выхода на пенсию, гражданам необходимо будет демонстрировать продолжительный трудовой стаж в условиях Крайнего Севера или в районах, которые считаются к ним приравненными. Причем, условия для данных категорий работников после пенсионной реформы стали более привлекательными.

Конкретно, для получения права на пенсию женщины должны иметь не менее 20 лет стажа, в то время как мужчинам требуется наработать 25 лет. Для учета как северного стажа, необходимо иметь минимум 15 лет работы в данных регионах, и 20 лет для районов, считающихся приравненными к северным.

Если же полный стаж не был достигнут, граждане могут воспользоваться возможностью снижения пенсионного возраста, начиная от 7,5 лет стажа, где каждый дополнительный год трудовой деятельности позволит сократить возраст выхода на пенсию на четыре месяца.

В итоге, этот механизм может обеспечить ранний выход на пенсию на несколько лет раньше обычного срока, став приятной новостью для многих граждан, которые провели значительную часть своей жизни, работая в суровых условиях Севера, сообщили в PRIMPRESS.