Вот и всё. Набиуллина решительно готовит россиян к высоким ценам

Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка России, поделилась прогнозами относительно инфляционных тенденций в стране, указывая на возможный пик инфляции во II квартале 2024 года.

Ожидается, что ситуация стабилизируется к осени, когда пройдет пиковый период.

Инфляция, измеряемая годовым изменением цен, зависит от многих факторов, включая базовый эффект от предыдущих 12 месяцев. В контексте текущей экономической ситуации, данные показатели представляют особый интерес для анализа макроэкономической стабильности.

Андрей Ганган, заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ, подтвердил замедление темпов инфляции, хотя она и остается выше установленных Центральным банком целей. Это соответствует базовому прогнозу инфляционных тенденций, рассчитанному на текущий год.

В региональном разрезе, например в Приморье, инфляция также поддается наблюдению: в феврале индекс потребительских цен показал умеренный рост. Продукты питания, особенно овощи и фрукты, демонстрировали различную динамику цен, что важно для понимания общего инфляционного процесса в стране.

Эти данные предоставляют важные инсайты о состоянии экономики и помогают как государственным органам, так и обычным гражданам лучше понимать и адаптироваться к экономическим условиям, сообщает KONKURENT.RU.