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Вот и всё. Набиуллина решительно готовит россиян к небывалым ценам

Вот и всё. Набиуллина решительно готовит россиян к небывалым ценам

dzen.ru

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В интервью Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка РФ, высказала мнение, что пик инфляции в стране предполагается в период второго квартала 2024 года, однако значительное уменьшение инфляционных тенденций прогнозируется к началу осени.

Набиуллина акцентировала внимание на том, что годовая инфляция интегрирует данные экономической активности за последние 12 месяцев, включая базовые эффекты, что важно для анализа экономической ситуации.

Андрей Ганган, представитель денежно-кредитной политики Банка России, добавил, что несмотря на замедление инфляционных процессов, они все еще выше установленных целей, но соответствуют текущим прогнозам регулятора.

Отчетность по Приморскому краю показывает, что индекс потребительских цен в феврале достиг 100,3% по сравнению с январем. При этом стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,8%, с особенным ростом цен на огурцы и замороженные фрукты, в то время как цены на цитрусовые снизились.

Был также отмечен рост стоимости фруктовых соков, соленой сельди и минеральной воды, в то время как некоторые виды мяса, напитки и морепродукты подешевели.

Эта информация отражает текущую экономическую динамику, влияющую на ценовые показатели и, соответственно, на уровень жизни населения России.

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