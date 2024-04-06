Вот и всё. Набиуллина решительно готовит россиян к космическим ценам

По словам Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка России, кульминация годовой инфляции в России предвидится во втором квартале 2024 года, но существенное замедление этого процесса ожидается только к осеннему периоду.

«Необходимо осознавать, что показатель годовой инфляции отражает экономическую активность за прошедшие 12 месяцев, включая базовые эффекты», подчеркнула Набиуллина.

Помимо этого, Андрей Ганган, замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России, отметил, что хотя темпы инфляции снизились, они всё ещё превышают целевые уровни, однако вписываются в текущий прогноз Центробанка.

В регионе Приморья февраль показал рост индекса потребительских цен до 100,3% относительно января. В частности, продуктовый сегмент демонстрирует увеличение стоимости на 0,8%, с особыми всплесками на огурцы, замороженные фрукты и яблоки. В то же время, цены на некоторые фрукты, включая апельсины и лимоны, показали снижение.

Также был зафиксирован рост цен на такие товары, как фруктовые соки, селедка и минеральная вода. Параллельно, снижение стоимости наблюдалось у мясной продукции, некоторых напитков и морепродуктов.

Эти данные свидетельствуют о нестабильной экономической ситуации, влияющей на стоимость товаров и услуг, что в конечном итоге сказывается на уровне жизни россиян.